La SNCB annonce déjà de fortes perturbations sur le rail dès 22 heures ce lundi 30 mai. Concrètement :

Aucun train dans les provinces de Namur, Liège et Luxembourg

Dans le reste du pays, un quart des trains circulera

Un train IC, reliant les grandes villes, sur trois circulera et un train S ou L sur cinq.

De nombreux trains P (qui roulent pendant les heures de pointe le matin et le soir) ne circuleront pas.

Il est conseillé aux voyageurs de consulter le service alternatif dès ce lundi matin sur le planificateur de voyages, l’application ou encore les réseaux sociaux ou le site de la SNCB.

Du côté de la Stib, on s’attend aussi à d’importantes perturbations. Sans pouvoir évaluer la participation de son personnel à l’action, la Stib prévoit une circulation bien moins importante de ses trams, métros et bus. Elle conseille d’ailleurs aux voyageurs de prévoir des alternatives. La Stib informera les navetteurs sur son site internet et ouvrira d’ailleurs son contact center (070/23.20.00) dès 6 heures ce mardi matin.

Le réseau TEC risque lui aussi d’être fortement perturbé. Et précise que des informations sur les parcours supprimés seront disponibles et mises à jour durant la journée du 31 mai.