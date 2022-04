Action innovante du GAL Burdinale Mehaigne : il aide les entreprises désireuses de réaliser un audit énergétique

Les coûts de l’énergie flambent. Cela rend d’autant plus intéressante une action lancée par le Groupe d’Action Local Burdinale Mehaigne à destination des entreprises de Braives, Burdinne, Héron et Wanze.

Le GAL Burdinale Mehaigne leur propose un soutien administratif et financier pour la réalisation d’un audit énergétique. Il menait déjà un projet baptisé L’énergie dans l’entreprise". C’est dans ce cadre qu’il innove en lançant l’action "Audit en entreprise.". Philippe Laroche, coordinateur du GAL, explique : "L’énergie, aujourd’hui, après les dépenses de personnel, s’avère le poste le plus important dans les dépenses de l’entreprise. Nous voulions, à notre niveau, leur permettre de prendre conscience de cette évolution des prix et d’impact dans leur budget. Nous voulions aussi contribuer d’une manière directe à une aide, amener des audits, gratuits si possible, pour permettre à l’entreprise de réaliser un check-up, avoir une visibilité claire sur ses différents postes de dépenses en énergie.".

L’audit peut être gratuit pour l’entreprise. Caroline Deleigne, chargée de projet au GAL Burdinale Mehaigne, détaille le mécanisme : "On ne peut pas double subventionner un même investissement. Donc ce que nous proposons c’est que, comme le subventionnement de la Région wallonne, les chèques énergies, permet de subventionner 75% du coût de l’audit, hors TVA, les 25% restants, si l’entreprise réalise des travaux d’investissements, suite aux recommandations de cet audit, on peut les transformer en remboursement des factures que l’entreprise nous présentera.".

Une approche globale et sur mesure

La réalisation des audits est confiée à WattElse, une société spécialisée dans l’accompagnement de clients industriels et publics où Frédérique Fauvarque est responsable de projet : "On propose une approche globale qui touche à l’ensemble des secteurs d’activité de l’entreprise, qui touche le bâtiment, le process et la mobilité. Notre approche est vraiment une approche sur mesure. On vient visiter le bâtiment, le process de l’entreprise… On va détecter des opportunités d’améliorations. On va pouvoir mesurer la rentabilité économique et environnementale de chaque action qu’on va identifier. On va pouvoir coconstruire un plan d’action en sélectionnant finalement les meilleures actions pour l’entreprise. Il nous arrive aussi parfois de combiner plusieurs mesures. Il y a différents types de mesures. Il y a ce qu’on appelle des "quick wins", des actions énergétiques qui ont un temps de retour rapide, des petites actions comme l’isolation des conduites de chauffage ou la régulation via un meilleur réglage du thermostat.".

Une première entreprise auditée à Wanze

Jean-Marie Faniel, patron d’une entreprise de peinture à Wanze, a été le tout premier à saisir l’opportunité. Ses motivations sont : "Essentiellement la volonté de réduire mes coûts énergétiques, la diminution des frais de l’entreprise et puis aussi il y avait une volonté d’assainir et d’avoir une philosophie plus verte. La vie d’un entrepreneur à l’heure d’aujourd’hui, elle se concentre essentiellement sur son business et les rapports qu’il a avec ses clients et avec son équipe. Tout ce qui est frais accessoires, c’est-à-dire les frais de fonctionnement de votre bâtiment, ce n’est pas notre priorité. D’avoir des gens qui viennent mettre le doigt sur nos faiblesses et nous proposent des solutions, je trouvais ça particulièrement intéressant.".

Jean-Marie Faniel a reçu les recommandations de l’audit il y a quelques semaines : "Il y a des éléments sur tous les secteurs, que ce soit l’isolation, la consommation d’énergie. Mais les deux éléments que j’ai envie de mettre en œuvre le plus rapidement possible, c’est l’installation de panneaux photovoltaïques et aussi, peut-être, le verdissement de la flotte, avec des véhicules électriques et, pour ce faire aussi, augmenter nos capacités de production en électricité nous permettrait d’avoir un bilan bien meilleur. Toutes les entreprises devraient pouvoir bénéficier d’un service comme ça. Il y aurait une prise de conscience, à mon avis, encore plus grande et ce serait peut-être un levier pour que la transition énergétique se fasse encore de façon plus rapide.".

L’action est intitulée "Audit en entreprise". Mais que recouvre concrètement ce terme "entreprise"? "Quand on dit "entreprise", en général, on pense tout de suite "grosse société".", répond Caroline Deleigne, "Non, pas du tout. Les projets du GAL sont orientés vers tous les acteurs économiques des communes de Braives, Burdinne, Héron et Wanze et donc ça s’ouvre aux indépendants, aux TPE, aux PME, aux petites surfaces, aux boulangeries, aux commerçants du coin, vraiment à tous les acteurs économiques du territoire, y compris les agriculteurs bien évidemment."