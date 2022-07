"Action directe" 1er épisode de la collection "50 ans de faits divers"

17 novembre 1986, 20 heures. George Besse, dynamique PDG de la firme Renault est froidement abattu de trois balles dans le corps . Pour la famille de George Besse, l'horreur va bientôt rendre les traits des visages des criminels membres du mouvement terroriste Action directe. Il faudra attendre le 21 février 1987 pour que les hommes du RAID prennent d'assaut la planque des terroristes et mettent hors d'état de nuire Nathalie Ménigon, Joëlle Aubron, ainsi que leurs deux compagnons de combat : Jean-Marc Rouillan et George Cipriani. L'histoire du groupe est celle d'une progression de la violence dans une société jusqu'alors assez épargnée. Depuis sa naissance en 1979, le groupe est passé de l'extrémisme verbal à l'attentat à l'explosif, de la cible matérielle à la cible humaine. Au nom de la lutte contre l'américanisation de l'Europe et en quelques années, les petits militants gauchistes, anciens soixante-huitards attardés sont devenus des terroristes redoutables rompus à la clandestinité et à la violence.