Action des artisans devant l’Elysette : "On est en sursis. On veut de vraies aides, pas des miettes"

A l’initiative de cette action d’une soixantaine d'artisans(boulangers, bouchers, coiffeurs, restaurateurs...), on retrouve le couple de boulangers de Vencimont, qui du jour au lendemain a dû fermer sa boulangerie (la boulangerie Dumont, ndlr) en septembre, à la suite de l’explosion de son acompte énergétique.

Depuis lors, le gouvernement avait annoncé une série de mesures, largement insuffisantes selon les boulangers. "Ce sont des miettes, s’agace une des boulangères parmi les manifestants. On nous a donné quelque chose pour qu’on soit contents. Mais on n’est pas contents du tout. On est en sursis. On sait bien que si rien ne change, on sera dans la même situation que la boulangerie Dumont qui a dû fermer ou que d’autres. Pour un boulanger, sa boulangerie c’est sa vie. On vit souvent au-dessus de notre boulangerie, de notre atelier. Donc si on perd notre commerce, on perd notre maison".