Action de taxis à Bruxelles : des perturbations avenue Charles Quint, une seule bande de circulation encore disponible

Ce texte "sparadrap" a donc été adopté il y a un peu plus d’un mois au parlement régional, le 10 décembre. Et, depuis, Uber peut à nouveau fonctionner à Bruxelles. Elle a reçu un agrément des autorités. En échange, elle doit respecter des règles. L’une d’entre elles, c’est qu’Uber ne peut donner des courses dans Bruxelles qu’à des chauffeurs qui ont une licence limousine bruxelloise. "Or, nous avons des preuves que Uber donne bien des courses à Bruxelles à des chauffeurs qui ont une licence en Flandre ou en Wallonie. Ce qui est illégal", explique Sam Bouchal de la Febet, la Fédération bruxelloise des taxis.

Au gouvernement bruxellois, on nous confirme que des contrôles sur le terrain ont bien eu lieu ces dernières semaines. Il y aurait eu des amendes infligées à des chauffeurs venus de Flandre ou de Wallonie et la règle générale aurait été rappelée aux plateformes, dont Uber. Mais pour l’instant, rien de plus. Ce qui fait donc bondir les taxis. "Personne ne fait respecter la loi à Bruxelles, c’est le constat que nous faisons. Et donc nous allons sortir, s’il le faut, plusieurs fois par semaine, jusqu’à ce que les règles qui ont été votées soient bel et bien appliquées".

Des taxis qui parlent de concurrence déloyale pour l’instant. Quant à Uber, on nous a indiqué via un court communiqué que la plateforme fait ce qu’elle peut pour que "2000 chauffeurs puissent poursuivre leurs activités".