Action de soutien aux SDF de la gare des Guillemins à Liège

Ils sont entre 20 et 40 à loger régulièrement dans le parking de la gare des Guillemins. Il s’agit de SDF qui n’ont pas vraiment d’autre lieu où aller car avec la fin du plan hiver, il ne reste qu’un abri de nuit à Liège pour les accueillir. Mais ce lundi, à 7h30, ils ont été priés de plier bagage. En cause : des travaux de sécurisation qui doivent être menés dans ce parking. Pour les soutenir, plusieurs associations ont organisé un petit-déjeuner sur l’esplanade de la gare.

Café, croissants, pain, un peu de baume au cœur pour les sans domiciles fixes habitués du parking de la gare des Guillemins. " On en a deux ou trois qui sont venus et ils ont dit qu’ils étaient partis à 7h30. Ils ont été réveillés pour dire qu’ils devaient partir. Pour où ? Pour traîner dans la rue. Il n’y a pas de solution. Il y en a qui ont déjà quitté la gare, les parkings, pour mettre deux ou trois tentes, pour aller sur Belle-Ile, Angleur, avec des tentes, mais ce n’est pas la solution. Ce qu’on veut, ce sont des logements concrets, que les gens puissent se réhabituer. Sans logement, on ne sait pas travailler, on ne sait pas récupérer une vie décente ", explique Benoît Lecoq, de l’asbl Benoît et Michel.

Christophe est SDF. Il fait partie des habitués de l’endroit : " Encore cette nuit j’ai logé là. C’est Sécurail qui est venu nous réveiller à 7h30. Tout s’est bien passé, ça se passe toujours bien avec eux. C’est avec la police que ça se passe moins bien. La prochaine nuit, je ne sais pas encore où je vais aller. Chaque jour est différent ", détaille-t-il.

Pour Christophe et les autres SDF, aucune solution n’a encore été trouvée.