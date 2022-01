Action de grève spontanée parmi les travailleurs de Sibelga

Un piquet de grève a été mis en place devant l’entrée du siège de Sibelga située quai des Usines. Il restera en place jeudi. "La direction de Sibelga nous a dit que Brugel ne serait pas d’accord avec le coût de l’alignement des barèmes", explique Olivier Renard, président de la délégation Gazelco chez Sibelga. "On s’y est rendu et on a rencontré un responsable. Il nous a assuré que Brugel n’intervenait pas ici sur les salaires des travailleurs du moment qu’ils correspondaient à ceux pratiqués dans le secteur. L’ajustement des barèmes se traduirait par de très faibles augmentations dans les salaires, de 1 à 20 euros, mais ce barème est plus intéressant sur l’ensemble de la carrière. Les récupérations de gardes des dimanches pourraient aussi être reportées en fin de carrière. […] La masse salariale a augmenté à Sibelga parce que les dirigeants engagent de plus en plus de cadres pour des fonctions qui étaient avant occupées par des "barémisés", ce qui est beaucoup plus onéreux que de répondre aux attentes des travailleurs pour leur carrière sur le long terme."