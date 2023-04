Action de grève chez les SAJ/SPJ liégeois

Les services liégeois d’aide et de protection à la jeunesse (SAJ/SPJ), sont en grève ce jeudi. Ils embrayent le pas aux services carolos qui se sont, eux, mobilisés la semaine dernière.

Un travail à flux tendu

La chose et peu commune. Chez les SAJ-SPJ, le dernier mouvement de grève d’ampleur remonte à 2014. Ils dénoncent le manque de moyens mis à leur disposition. " C’est vraiment criant actuellement. Il y a tous les enfants qu’on ne peut pas prendre en charge par manque de place, mais il y a aussi la souffrance du personnel ", détaille Pierre Boulanger, permanent au syndicat CSC services publics.

" Le personnel des SAJ/SPJ preste des heures supplémentaires qu’ils ne peuvent pas récupérer. La surcharge de travail est telle qu’on se retrouve avec un travail en urgence. Ce n’est plus possible pour un personnel qui travaille vraiment à flux tendu. "

Les dossiers de l’humain nécessitent du calme et de la retenue

Un travail à flux tendu, difficilement compatible avec ces métiers de l’humain. Ces travailleurs ont, qui plus est, affaire à un public jeune, mineur, et en grande difficulté. " On a parfois des prises de décision qui doivent être prises trop rapidement, alors que les dossiers de l’humain nécessitent du calme et de la retenue. Ce n’est plus possible de faire un travail de qualité dans les circonstances actuelles ", dénonce le syndicaliste.

Une rencontre avec la ministre de tutelle du secteur, Valérie Glatigny est prévue le 15 mai. D’ici là, et à partir de demain, les mouvements de grève sont suspendus.