"Action coton-tige" : pourquoi certains enseignants observent un arrêt de travail ce jeudi ?

Le programme de ce jeudi 8 décembre risque d’être quelque peu chamboulé dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le front commun syndical de l’enseignement invite en effet les professeurs à observer un arrêt de travail. Une opération intitulée "Action coton-tige"… Mais pour quelles raisons ?

Ce jeudi 8 décembre à 11h30, les responsables syndicaux du front commun rencontrent les ministres du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et les syndicats ne comptent pas arriver les mains vides… mais avec des cotons-tiges ! Un présent symbolique, qui dénonce selon eux la surdité du gouvernement face aux revendications du monde de l’enseignement.

Peut-être cela leur permettra-t-il de mieux entendre nos revendications !

"Peut-être cela leur permettra-t-il de mieux entendre nos revendications !", lance la CSC-Enseignement dans une note explicative à destination des délégués et représentants syndicaux. "Le ras-le-bol et l’insatisfaction dans les établissements d’enseignement et au sein des Centres PMS restent palpables mais, le gouvernement persiste à faire la sourde oreille", ajoute-t-elle.

Voilà pourquoi, au même moment, les professeurs sont appelés à manifester leur soutien à cette "Action coton-tige" en observant un arrêt de travail ce jeudi 8 décembre. Vu le contexte économique, une journée de grève n’était pas au programme.

Les revendications

Pour mémoire, les syndicats présentent quatre principales revendications concernant l’enseignement obligatoire. Ils réclament tout d’abord des avancées sur la taille des classes (le nombre maximal d’élèves face aux enseignants) et rejettent le projet de réforme de l’évaluation des profs et directions.

Ils attendent aussi plus de clarté sur l’avenir de l’enseignement qualifiant, appelé à être réformé suite à l’introduction du tronc commun, et dénoncent la charge de travail en lien avec les plans de pilotage des écoles.