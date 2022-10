Action contre les Tournesols de Van Gogh : comment sont protégées les œuvres d’art en Belgique ?

Il s’en est fallu de peu pour que les Tournesols soient repeints de soupe ce vendredi, après l’action de deux militantes pour le climat à la National Gallery de Londres. Un incident qui n’est pas sans rappelé l’attaque de la Joconde au Louvre il y a quelques mois. Des actes qui ont le mérite de soulever une question : les œuvres d’art sont-elles suffisamment sécurisées ?

Aux Musées Royaux des Beaux-Arts, certains tableaux, de Brueghel notamment, sont protégés par jusqu’à 25.000 euros de plexiglas. Mais pour couvrir toutes les œuvres, le budget serait trop important, notamment pour les grands tableaux, comme les triptyques en bois. "On est dans une relation où on ne permet pas aux gens de s’approcher, mais on ne les écarte pas à une distance qui leur rendrait impossible toute forme d’action, pour qu’ils puissent quand même profiter de la peinture, explique Michel Draguet, le directeur du musée. Il est clair que si ce type de gestes inconsidérés se multiplie, on va davantage écarter l’accès du visiteur, et c’est le visiteur qui va y perdre." Aux Musées Royaux, le visiteur doit se soumettre à une fouille, mais cette dernière n’empêche pas la détention de liquides.