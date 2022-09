Action à Bruxelles des grossistes-répartiteurs de médicaments qui réclament une hausse de leur rémunération

Les grossistes-répartiteurs de médicaments, soit les entreprises qui livrent quotidiennement les médicaments dans les pharmacies, ont mené une action de protestation jeudi matin devant le cabinet bruxellois du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. Ils indiquent ne plus parvenir à faire face à leurs coûts toujours plus élevés alors que leur marge, fixée par la loi, n’évolue pas.

Les répartiteurs de médicaments soulignent constituer un maillon essentiel du système de santé. Des centaines de livreurs approvisionnent en effet chaque jour les quelque 4700 pharmacies de Belgique. Mais la hausse constante des coûts et des investissements obligatoires dans le cadre de la sécurité des médicaments a réduit leur marge de revenu, qui n’a plus été ajustée depuis plus de 10 ans. Les coûts d’exploitation ont augmenté de 10% depuis le début de l’année 2021, tandis que la rémunération du distributeur de médicaments est restée au même niveau, se plaignent-ils.

Les répartiteurs réclament donc une indexation de leur marge, comme pour d’autres prestataires de services dans les soins de santé. "Si le ministre n’intervient pas, cela mettra en péril la disponibilité des médicaments pour la patientèle belge", prévient le secteur. "Par le biais de fusions successives et de réductions drastiques des coûts, les répartiteurs avaient déjà atteint le point final de la rentabilité. Si l’on ajoute à cela les coûts supplémentaires liés à la crise du Covid-19 et à l’inflation de ces derniers mois, la situation est intenable."