Acteur, producteur, cascadeur...: Tom Cruise et son impressionnant CV

En 1996, c’est le début de la longue série des Mission Impossible dans lequel il incarne le premier rôle, celui d’Ethan Hunt. Aujourd’hui, avec 6 volets de Mission Impossible et 2 autres à venir en 2023 et 2024, on peut dire qu’il a réussi à forger une véritable saga. Et c’est toujours lui qui, après plus de 20 ans, incarne le personnage d’Ethan Hunt. Celui-ci ne se contente d’ailleurs pas du rôle principal : depuis le premier volet, il assure également la production des films via la société qu’il a créée.

En 1999, il joue aux côtés de Nicole Kidman dans le thriller psychologique Eyes Wide Shut, le dernier film réalisé par Stanley Kubrick avant que ce dernier ne décède.