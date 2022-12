Actes de naissance, de mariage… tous les citoyens belges peuvent maintenant les demander via Just-on-web

Les citoyens belges peuvent désormais consulter et télécharger des extraits et des copies d’actes de l’état civil de manière totalement numérique, ont annoncé mercredi le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et le secrétaire d’État à la Digitalisation Mathieu Michel par voie de communiqué. Ces documents sont accessibles via la plateforme numérique Just-on-web.

L’obtention ou la consultation d’un extrait d’acte de naissance ou de mariage passait auparavant obligatoirement par le guichet électronique de la commune de résidence. Certaines communes ne disposaient toutefois pas de ce type de service, ce qui contraignait le citoyen à s’adresser au service de l’État civil.