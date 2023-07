Acte 3 pour Evenepoel qui remporte une nouvelle fois la Clasica San Sebastian dans un sprint à deux face à Bilbao

Intenable Evenepoel. Le champion du monde belge a remporté la Clasica San Sebastian pour la troisième fois en battant Bilbao dans un sprint à deux. Evenepoel avait animé la course de loin en attaquant à plus de 70km de l’arrivée dans l’ascension d’Erlaitz. Il a ensuite lâché un par un ceux qui avaient réussi à le suivre, avant de déposer Bilbao dans la dernière ligne droite.

Déjà vainqueur à deux reprises, Remco Evenepoel débarque plein d’ambitions sur la Clasica San Sebastian, mais sa course démarre mal puisque le champion du monde chute dans le départ fictif avec Biniam Grmay. Le Belge repart sans problème, mais Grmay est, lui, contraint à l’abandon.

La course s’anime avec un groupe de cinq qui prend les devants avec notamment Bardet et Van Hooydonck. Le groupe compte 2 minutes 30 d’avance à 80km de l’arrivée.

Dans Erlaitz, les groupes explosent et Evenepoel attaque à 70km dans la montée dans laquelle il avait déjà fait la différence par le passé, mais Erlaitz était placé plus proche de l’arrivée l’année dernière. Il est suivi par Bettiol, Bilbao et Vlasov et le quatuor revient sur Bardet et Van Hooydonck. Le peloton qui ne compte déjà plus qu’une trentaine d’unités est pointé à 40 secondes.

L’écart monte ensuite au-dessus de la minute alors que le peloton est emmené par l’équipe Lidl-Trek.

Dans le groupe de tête, Van Hooydonck et Bardet doivent laisser filer les 4 autres, plus frais. Bettiol est ensuite distancé dans l’avant-dernière ascension, le Mendizorrotz. Gall sort en contre avec Benoot et Bagioli, mais l’Autrichien lâche ses deux compagnons, avant d’être rejoint par Landa.

Mais l’écart est déjà trop grand et à 20km de l’arrivée, le trio Evenepoel, Bilbao, Vlasov compte deux minutes d’avance.

La différence va se faire dans la montée de Murgil, dont le sommet est situé à un peu moins de 10km de l’arrivée. Au tempo, Evenepoel fait sauter Vlasov, mais Bilbao s’accroche.

Les deux hommes vont se disputer la victoire au sprint et Evenepoel lance de loin. Le champion du monde est plus puissant que son adversaire et s’impose pour la troisième fois sur la Clasica San Sebastian et devient le détenteur du nombre de victoires à égalité avec Marino Lejarreta. Bilbao doit se contenter de la deuxième place alors que Vlasov termine troisième.