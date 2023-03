Across the Stars, la musique de John Williams à l’honneur au Walt Disney Concert Hall

En 2011 sort en salles Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne, un film de Steven Spielberg. Sur un scénario inspiré des aventures de Tintin du Crabe aux pinces d’or, du Secret de La Licorne et du Trésor de Rackham le Rouge, le scenario est écrit par Steven Moffat (dont le nom peut vous évoquer des séries telles que Doctor Who ou Sherlock), Edgar Wright (réalisateur de Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim ou encore Last Night in Soho en 2021) et Joe Cornish (jamais très loin d’Edgar Wright dans ses films Shaun of the Dead ou Hot Fuzz). Le film a été réalisé en capture de mouvement et se voit décerner le Golden Globe du "meilleur film d’animation".

John Williams n’a pas dit adieu à ses inspirations classiques, citant de la musique du Barbier de Séville (1816) du compositeur italien Gioachino Rossini (1792-1868) dans le thème dédié à la Castafiore.