Acquisitions et exclusivités : Microsoft était prêt à tout pour couler la PlayStation de Sony

Matt Booty cite notamment ses concurrents directs, à savoir Google et Amazon, qui se sont essayés (ou s’essayent encore) au cloud gaming. Le premier avec Stadia, désormais fermé, et le second avec Amazon Luna. "Dans le domaine des jeux, Google ne sera pas en mesure d'avoir un studio opérationnel avant 3 ou 4 ans. Amazon n'a pas montré de capacité d'exécution sur le contenu des jeux. Le contenu est le seul fossé que nous ayons, en termes de catalogue fonctionnant sur les appareils actuels et de capacité à en créer de nouveaux. Sony est vraiment le seul autre acteur qui pourrait rivaliser avec Game Pass et nous avons 2 ans et 10 millions d'abonnés d'avance”, poursuit le directeur de Xbox Game Studios.

On apprend également que Microsoft envisageait de mettre la main sur plusieurs studios, comme SEGA, Bungie, Zynga (le jeu Farmville), Niantic (Pokémon Go) ou encore IO Interactive (Hitman). Le but étant, logiquement, de devenir un véritable poids lourd vidéoludique incontournable et mettre d’énormes bâtons dans les roues de Sony.

Rappelons que Microsoft n’est peut-être pas parvenu à tout racheter, mais la firme de Redmond a quand même mis la main sur Bethesda en 2020, et tente aujourd’hui de finaliser le rachat d’Activision Blizzard, ce qui pourrait à terme priver les joueurs sur PlayStation de la célèbre et très rentable franchise Call of Duty.

Bref, tout comme SEGA face à Nintendo dans les années 90, il semblerait bien que la guerre des consoles (ou du moins du cloud gaming et de la taille du catalogue de franchises) soit de retour.