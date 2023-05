Acoustique | Tristan Driessens et Michalis Kouloumis dans Le Monde est un Village

" C'est lors d'une résidence sur l'île San Giorgio Maggiore de Venise, en mai 2013, que le violoniste chypriote Michalis Kouloumis et le joueur de oud belge Tristan Driessens ont joué ensemble pour la première fois. Depuis, ils travaillent côte à côte, explorant de plus en plus leur intérêt commun pour la musique modale de la Méditerranée orientale et au-delà. Avec l'enregistrement de 'Music for Shepherds and Sultans', le duo entame ce qui n'est que le début d'un partenariat plus étroit, avec la multi-instrumentiste catalane Miriam Encinas les rejoignant à la percussion sur cadre. L'album oscille de façon organique entre des compositions originales de style ottoman classique et des danses populaires de Chypre. Avec ce choix de répertoire et surtout avec leur manière de l'interpréter, Michalis Kouloumis, Tristan Driessens et Miriam Encinas créent un pont entre musique classique et musique traditionnelle. Des compositions telles que 'Isfahan Saz Semaisi' ou 'Köyde Sabah' reflètent en quelque sorte la façon dont la musique classique a toujours été profondément inspirée par les héritages de la musique traditionnelle. Ancrées à l'origine dans les rituels de la vie quotidienne, les traditions populaires tirent leur expressivité d'un parcours cyclique de transmission et de renouvellement constants, qui définit leur légitimité réelle à travers le temps et l'espace. "

