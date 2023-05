Acoustique | Soledad Kalza et Sina Kienou dans Le Monde est un Village

Rencontre musicale et vocale belgo-burkinabè avec Soledad Kalza et Sina Kienou qui nous rejoignent en studio le mardi 23 mai pour une session acoustique inédite. Ancrés dans des traditions fortes comme la musique tzigane et le jazz pour Soledad et la musique mandingue, le rock et l’improvisation pour Sina, les deux guitaristes se sont rencontrés sur le sol africain et ont entrepris un chemin commun. Nous découvrons leur univers avant leur prochain concert au Sounds Resists le 28 mai !