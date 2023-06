Acoustique | Luz da Lua dans Le Monde est un Village

" Après les illuminations du premier album, Luz Da Lua nous convoque dans un crépuscule flamboyant de six plages courtes certes, mais longues en bouche comme un havane. Un album teinté d’une félicité profonde dans laquelle le monde fatigué se repose et fait le point sur son humanité, traque les soubresauts de joie simple et de lumière dorée qui donne des ailes. Les riffs y sont printaniers, les évocations latines et la virtuosité sobre et maîtrisée. Beaucoup d’espace, de propos denses et de mélodies mémorielles. Sun et fun, ce Twilight. André Klénès (Contrebasse et compositions) par un gros son fluide et plantureux, un des meilleurs qui soit, offre un écrin à l’ensemble où les mélodies et l’improvisation s’accordent comme la fraîche feuille de menthe dans le mojito. La guitare leste et acrobate de Adrien Brogna peint le tableau avec le chaud métal des cordes dans une ligne claire rassérénante qui fait de l’artiste un maître de son instrument. Le duo fait mouche et s’adjoint, ça et là, la présence de Stephan Pougin aux percussions et Antoine Dawans à la trompette et au fugelhorn pour élever l’ensemble sonore au zénith du genre. Deux covers (Carlos Gardel et Keith Jarrett) ponctuent généreusement la promenade. "

