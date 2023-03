Acoustique | Karim Baggili dans Le Monde est un Village

Le musicien Karim Baggili est l’invité d’une session acoustique inédite, en trio et en direct dans Le Monde est un Village ce mardi ! Accompagné par le percussionniste Etienne Serck et le bassiste Youri Nanai, il nous proposera plusieurs titres de son nouvel album ‘Ocho Manos - Tome 1’, qui vient de sortir. Cet opus est consacré au oud avec une place privilégiée pour les percussions et les rythmes d’influences très diverses... Découverte avant plusieurs dates de concert dont ce samedi 18 mars à la Ferme du Biéreau !