Acoustique | Jacques Stotzem dans Le Monde est un Village

" Guitariste inclassable, Jacques Stotzem rayonne de par le monde. Il bouscule les règles de la musique avec un naturel désarmant et redessine avec son âme les frontières du “fingerpicking”. Au hasard de ses humeurs, de ses envies, de ses rencontres, il flirte avec le blues, le folk, le jazz, le rock ou encore des sonorités qui invitent aux voyages. La musique de Jacques Stotzem respire, transpire son créateur. Elle n’appartient qu’à lui, et pourtant, parle à tout le monde !

Né en 1959 à Verviers, le guitariste belge a enregistré 18 CDs et beaucoup de fans de guitare acoustique le citent parmi leurs favoris absolus. Les critiques spécialisées et ses collègues guitaristes reconnaissent en lui non seulement une parfaite maîtrise technique, mais aussi un sens indéniable de la note idéale au bon moment. Son style unique et très raffiné combine à la fois un sens de la mélodie, une approche dynamique, une connaissance approfondie de l’harmonie, une virtuosité au service de la musique.

Avec plus d’une centaine de concerts par année, Jacques Stotzem est devenu un invité régulier des plus importants festivals de guitare européens et ses tournées le mènent jusqu’au Japon, en Chine, à Taiwan ou en Corée du sud. Depuis 2006, la légendaire firme de guitare américaine “Martin Guitar” produit un modèle “OMC Jacques Stotzem Custom Signature”, un rêve pour tout guitariste, une consécration pour Jacques.

Ses albums “Catch The Spirit I et II” (reprises de Jimi Hendrix, U2, Rolling Stones – 2 CDs restés respectivement 41 et 23 semaines dans les pop charts belges) et ensuite “To Rory” (un vibrant hommage au légendaire guitariste irlandais Rory Gallagher) récoltèrent un grand succès sur la scène médiatique belge et furent salués par la presse internationale spécialisée au travers d’excellentes critiques.

Depuis 2017 avec la sortie des trois albums “The way to go”, “Places we have been” et “Handmade”, Jacques Stotzem a signé un retour à la composition avec des ballades mélodieuses et lyriques ancrées dans ce style unique qui est indéniablement la signature musicale profonde de Jacques, son “Fingerpicking mélodique”.

Dans cette même lignée, sort en automne 2023 son nouveau CD “Histoires sans mots”, un nouvel album sur lequel on découvre des musiques où les cordes de l’instrument prennent la place de la voix et qui donnent une fois de plus toute la place à la guitare pour raconter ces “Histoires sans mots”. Un album très lyrique qui dégage de la sérénité, peut-être parfois un peu de nostalgie, mais témoigne en tout cas d’un plaisir intarissable de simplement suivre une voie musicale entamée il y a longtemps… “Guitar is life”. "

Jacques STOTZEM | official website