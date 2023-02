Acoustique | Hills of Belgium dans Le Monde est un Village

" Hills of Belgium: duo violon/banjo qui revisite les chansons et mélodies aux sources de la musique américaine.



Jérémie Fraboni et Lorcan Fahy – musiciens-explorateurs du duo – sont fiers de vous présenter leur nouvel EP 6 titres intitulé ‘Sources’. À travers cet opus, ils ont à cœur de vous faire découvrir des pépites qu’ils ont chinées au fil de leurs recherches et de leurs rencontres. Que ce soit dans les innombrables ‘source recordings’ vieux de plus d’un siècle ou dans les enregistrements de musiciens et musiciennes actuels, le duo le plus roots de Belgique met en lumière cette tradition ‘old & new’ des Appalaches. "

