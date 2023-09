Acoustique | Duo Cavaliere-Brogna dans Le Monde est un Village

Alexandre Cavaliere (violon manouche) et Adrien Brogna (guitare classique) conjuguent leurs instruments et leurs styles en duo. Ils présentent ces jours-ci leur album tout neuf intitulé 'Rebounce'. Entre sonorités brésiliennes et improvisations éclectiques surprenantes, ces amis de longue date nous emmènent dans un univers délicat et lumineux. Avant deux concerts de présentation au MIM et au Jazz4you le 29/9, ils nous en parlent et nous en livrent quelques titres en acoustique !