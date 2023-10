Acoustique | Colline Hill dans Le Monde est un Village

" IN-BETWEEN " : Ce qui peut se traduire littéralement comme " état intermédiaire " ou " entre-deux " se décline ici tout au long de l’album, de manière évidente.

Qu’en est-il du temps qui s’écoule de notre venue au monde au moment de notre trépas ?

Comment surmonter la nostalgie du passé sans basculer dans l’angoisse anticipative des jours à venir ?

Comment échapper à l’idéalisation de " l’avant " et réussir à vivre dans " l’après " quand la vie bascule soudainement dans le chaos (" Out of the blue ") ?

Comment trouver une réponse face à ce que l’on ressent pour l’autre (" Lonely ", " We won’t be friends ") ou encore pour le monde qui confond aujourd’hui follement vitesse et précipitation?

Ces questions universelles qui traversent les esprits de tout un chacun se posent au fil des douze titres qui composent cet album. Loin de la teneur, sombre à première vue, de ce questionnement, l’album, en tentant d’apporter des pistes de réponses, devient une remarquable ode à la Vie.

Et si finalement la vie n’était qu’une aventure (" What if ", " Life’s a ride "), un entre-deux constant, nous rappelant l’impermanence et l’éphémérité du moment et de notre présence ?"

