Acoustique | Las Lloronas dans Le Monde est un Village

" Musicalité brute, absurdité poétique, tendresse humaine, voici les ingrédients de notre deuxième

album : OUT OF THE BLUE. Cet album est un rite de passage, un voyage, dans des paysages

cinématographiques, un plongeon, profond, teinté d’humour, de sensibilité, et de questionnements.

L’espèce humaine est apparue de façon inattendue, “out of the blue”. C’est une combinaison de facteurs tout à fait aléatoires qui est à l’origine de la vie. Nous étions des poissons, balançant nos queues et nos nageoires dans les grandes étendues bleues. Et regardez-nous maintenant, des singes courant derrière des aiguilles numériques, caressant des écrans tactiles en guise de connexion, traçant des lignes droites comme frontières sur une Terre qui garde ses formes et son flou malgré tout.

OUT OF THE BLUE est un voyage passionné, subtil et simple. Une combinaison de sons et de mots, semblant aléatoires, qui créent un sentiment vibrant, juste pour un instant, celui d’être pleinement vivant.e.s. La vie, avec sa légèreté et ses drames, ses plaisirs et ses douleurs, ses revirements soudains, ses douceurs, ses absurdités, ses apprentissages. Que le voyage vous soit doux et puissant! "

Plus d'infos : Musique | Las Lloronas (bandcamp.com)