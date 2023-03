Acoustique | Bai Kamara Jr. dans Le Monde est un Village

"Trois ans après la sortie de son album acclamé par la critique Salone, Bai Kamara Jr. revient avec Traveling Medicine Man, une collection de 13 titres de chansons afro-blues dépeintes dans le style unique de Bai. De manière descriptive, provocante et parfois suggestive, les histoires d'amour, de vie, de relations et de politique sont méticuleusement explorées par le conteur. " Traveling Medicine Man est la suite de mon voyage introspectif à travers mes racines et ma quête perpétuelle pour faire cohabiter en moi mes deux foyers, l'Afrique et l'Europe. Le titre a été inspiré par mon grand-père maternel Tinka Tanner Kargbo, né en 1901 dans la province du nord de la Sierra Leone. Il a été éduqué par des missionnaires protestants et a ensuite voyagé avec eux à travers le pays pour aider à fournir des soins médicaux aux villageois et aux citadins. J'ai eu la chance d'avoir passé du temps avec mon grand-père quand j'étais encore enfant, et l'une des choses qui m'a le plus fasciné chez lui était sa capacité à concilier ses croyances chrétiennes avec ses croyances et coutumes africaines traditionnelles. - Bai Kamara Jr. Pour la réalisation de cet album, Bai a amené son groupe de tournée, The Voodoo Sniffers, en studio; ces musiciens exceptionnels ont contribué au son unique et évolutif de Bai. Avec une nature percussive au cœur des arrangements, ce blues roots est épicé d'une ambiance afro, donnant envie de se lever et de danser plus souvent qu'autrement."

Plus d'infos: Bai Kamara Jr. | Official Website | Brussels-based singer-songwriter