Acoustique | Bai Kamara Jr. dans Le Monde est un Village

NOUVEL ALBUM 'SALONE'

Une voix chaude et funky, mais tout aussi sobre et intime. La musique de Bai Kamara Jr. est un mélange d'influences soul, blues, roots, vaudou et jazz. Bai, fils de l'ancien ambassadeur de Sierra Leone à Bruxelles, a grandi au Royaume-Uni et vit à Bruxelles depuis plus de 25 ans. Auteur-compositeur-interprète engagé, il révèle ses origines africaines dans sa musique et a partagé la scène avec des artistes internationaux tels que Habib Koité, Cassandra Wilson, Rokia Traoré,.... Brillant compositeur, Bai a illustré son talent musical de diverses façons au travers de 5 albums ("Living Room", "Urban Gipsy", "Disposable Society", "This Is Home" et "Mystical Survivors"). Son nouvel album "Salone" en tant que Bai Kamara Jr. & The Voodoo Sniffers sort en janvier 2020.

Bai, à propos de son nouvel album: "Mon parcours musical et artistique m'a désormais conduit à cette étape charnière de ma carrière où le projet "Salone" (qui signifie Sierra Leone en langue Krio) me permet enfin de plonger dans mes racines africaines et plus précisément celui de la Sierra Leone, mon pays d'origine. Jamais auparavant je n'avais eu la force d'entreprendre ce travail.