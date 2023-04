Acné, cernes, vergetures : les mille et une vertus beauté du CBD.

Connu pour ses propriétés anti-stress et anti-inflammatoires, le CBD est aussi devenu ces dernières années un ingrédient beauté incontournable. Toutes les marques - ou presque - proposent aujourd'hui des cosmétiques à base de cette substance naturellement présente dans le cannabis. Et pour cause, elle permettrait de nourrir la peau en profondeur, d'atténuer poches, cernes et acné et même de réduire l'apparence des vergetures.

Huiles, tisanes, savons, crèmes, shampoings, baumes ou sérums : on ne compte plus les formats ni les textures et encore moins les gammes de produits qui contiennent aujourd'hui de l'huile de cannabidiol (CBD), l'un des principes actifs du cannabis. Contrairement au THC, le CBD n'induit pas d'effet psychoactif, ce qui a facilité son avènement dans l'industrie cosmétique. Un allié beauté incontournable au point que la substance s'invite aujourd'hui au rayon make-up. Une véritable révolution.