Acide hyaluronique : de plus en plus d'escrocs, une victime témoigne !

Avoir recours à des injections d'acide hyaluronique est devenu courant. Sur les réseaux sociaux, on retrouve une panoplie de contenus faisant la promotion de cette pratique.

Le Docteur Françoise Guiot, dermatologue met en garde contre ces traitements : " On trouve sur internet des propositions d’injecteurs que l’on va appeler clandestins. Des personnes qui se procurent on ne sait pas trop où leurs produits et qui se lancent dans les injections sans aucune formation médicale, avec des conséquences dramatiques et irréversibles. "

… je suis restée avec une bouche difforme durant 3 ans.

Et c’est la triste réalité. Vanessa se confie: " Suite à une injection, je suis restée avec une bouche difforme durant 3 ans. On arrive avec un complexe et en fait, on ressort avec deux complexes. Je n’osais plus sourire."