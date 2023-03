Acid Arab présente "Trois" : "Il y a de la musique électronique partout et on a envie d’explorer tout ça"

Après "Musique de France" et "Jdid", le groupe nous propose là un album où l’on retrouve évidemment de l’Acid House mais aussi des sonorités psy-trance et même de la trap tout en restant cohérent au sein d’un même album. Cette volonté d’explorer est claire comme nous le confirme Pierrot : "La suite logique et cohérente c’est que tout reste Acid Arab donc on est encadrés d’un certain point de vue. De la musique arabe qui est très vaste avec de la musique électronique qui est très vaste. On pioche dans ce grand vaste. C’est notre force aussi de s’inspirer de toutes ces musiques, que ce soit house, trap, transe, il y a de la musique électronique partout et on a envie d’explorer tout ça. S’il y a un quatrième album on explorera encore d’autres spectres de l’électro. "Quatre", qui ne s’appellera pas comme ça, on y pense déjà d’ailleurs. Alors qu’en bon Niçois que je suis, d’habitude quand on vient de finir quelque chose, on est contents, on en profite pour prendre du repos mais là j’ai tendance à déjà penser au prochain."

Guido rajoute que "l’une des influences que l’on aime rappeler c’est celle de Crammed, le label sur lequel on est aujourd’hui et qui existe depuis plus de 42 ans je crois. Qui avait sorti beaucoup de choses inspirantes pour Acid Arab, des années avant que la rencontre se fasse avec eux."

Pour l’image, sur une track comme "Gouloulou" dans l’album, on fait le grand écart tout en restant dans le même univers. Un beat trap à l’image de ce qu’un Gesaffelstein aurait pu faire à l’époque, on retrouve cet autre arc à leurs cordes. Le groupe nous explique comment la création s’est faite : "On a enregistré Fella Soltana sur un beat qui n’avait rien à voir avec ce qu’il y a sur le disque, finalement on a voulu le moderniser, le rendre un peu plus trap du coup on l’a changé au dernier moment pratiquement. On voulait ce son. Par rapport à la chanteuse, ça lui amenait un côté moderne qu’elle n’avait pas encore expérimenté. Et cette musique trap, hip-hop, ce sont des choses qu’on écoute aussi."