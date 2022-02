Achetez une ou plusieurs actions ou abonnez-vous pour contribuer au sauvetage du magazine Wilfried

Quentin Jardon réitère l'appel à la société civile pour soutenir, s'abonner ou acheter des parts dans la coopérative: "ainsi, vous devenez actionnaire et quelque part propriétaire du média." L'abonnement d'un an coûte 50€. La part coûte 100€. Il assure qu'avec le CA, ils "ont monté un plan financier le plus robuste possible pour qu'avec les 350 000 euros que l'on recherche, on ait un projet super viable et qui nous amène à l'équilibre en 2024."

Il sait d'où sont venus le problèmes financiers. "En 2020, alors que le magazine marchait bien, on a lancé 2 nouveaux titres. C'était un peu prématuré. Maintenant, on se concentre sur ce qui marche le mieux, et qui fait vraiment notre marque de fabrique, c'est le magazine Wilfried."

"Les caisses sont vides", ajoute-t-il, "au moment où les lecteurs n'ont jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui." Il explique que le magazine est menacé de disparition. C'est un media en croissance depuis 3 ans, et paradoxalement en souffrance.