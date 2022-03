Achetez des meubles de seconde main pour réduire votre empreinte carbone

Contrairement à ce que certains peuvent penser, le mobilier ancien est plus tendance que jamais. Il est au cœur du mouvement "slow déco", dont le mantra est "Less is more". Le principe ? Faire preuve de créativité et de sobriété pour avoir un intérieur épuré et plus sain tant pour sa santé mentale que pour la planète. L'idée est de privilégier des meubles plus écologiques fabriqués avec des matériaux naturels et durables comme la terre cuite, la pierre ou le bois.

Mais doit-on renoncer au mobilier neuf pour adopter un mode de vie éco-responsable ? Pas forcément. Les amateurs de décoration d'intérieur peuvent aussi choisir des meubles ayant le label "NF Environnement", l'"Ecolabel européen" ou l'"Ecolabel nordique" pour faire rimer engagement écologique et esthétisme. La dernière possibilité, pour les plus dégourdis, est de réaliser soi-même ses meubles.