Acheter un vélo dédié à la livraison : bientôt une prime en Wallonie ?

Cette proposition de mesure viendra compléter les primes à l’achat d’un vélo pour les trajets domicile travail ou les primes à l’achat de vélos de services mises en place précédemment. Avant de repasser au gouvernement, le texte sera entre autres soumis à l’avis de Logistic in Wallonia et du Conseil économique, société et environnement (CESE).

Il devrait ensuite pouvoir entrer en vigueur à l’automne prochain.