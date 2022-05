Acheter un billet d'avion dans le metaverse va devenir bien réel.

Car d'ici la fin de l'année, les voyageurs ne disposeront plus seulement de la plateforme de réservation en ligne habituelle pour planifier un voyage. Le transporteur espagnol a prévu de déployer un système d'achats de billets dans le metaverse en s'associant à NextEarth, une plateforme mondiale désignée comme la troisième plateforme la plus importante en matière de monde virtuel.

Dans ce metaverse, les voyageurs pourront aussi se représenter ce que coûtera leur trajet à la planète. Grâce à une appli intégrée, développée par une plateforme de mobilité partagée, on devrait connaître la valeur de l'empreinte carbone de notre déplacement et ce, dans un monde bien réel.

Au début du mois, le premier billet d'avion NFT avait trouvé preneur pour plus d'un million d'euros. Mis aux enchères dans le metaverse par la compagnie Air Europa, ce titre de transport était un objet d'art donnant accès à un vol vers Miami Beach programmé le 29 novembre prochain, en classe business. Neuf autres billets d'avion NFT seront mis aux enchères entre le 1er juin et le 21 septembre prochains via la plateforme de TravelX.