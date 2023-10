Acheter un bien immobilier en 2023 : est-ce toujours un bon plan ?

Le secteur immobilier est inquiet : les prix d’achat sont à la baisse tandis que les taux d’intérêt sont à la hausse. Le prix des matériaux de construction s’envole et les normes PEB deviennent plus strictes. Pour faire le point, Julie Morelle a invité Kim Ruysen, CEO des agences immobilières Trevi, Pamela Carette, notaire à Bruxelles, et Olivier Carette, administrateur de l’Union professionnelle du secteur immobilier UPSI.

Le marché immobilier belge est actuellement freiné par des taux d’intérêt de 4% et plus, ce qui diminue fortement le pouvoir d’achat de nombreuses personnes et oblige ces dernières à rester sur le marché locatif. Cela modifie également la demande : certains biens sur le marché souffrent plus que d’autres, comme les maisons entre deux et quatre façades qui ont vu le nombre de leurs transactions diminuer de 24%.