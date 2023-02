Acheter sur Internet quand on a un handicap, mission impossible ?

Mounir, 27 ans, est aveugle depuis l’âge de 13 ans. Il aime passer beaucoup de temps sur internet. Pour naviguer sur les sites, Mounir utilise une assistance: un lecteur d’écran lui donne les instructions par des commentaires audio, par exemple le mot "bouton". Il projette de s'acheter un nouvel ordinateur, et est connecté au site d'un magasin multimédia. Il arrive jusqu'à la page des ordis en solde sans souci. Mais à un moment, il est bloqué et n'arrive pas au menu pour les paiements. Il a bien cliqué sur le "bouton acheter", mais il n’y a pas de réaction du site. Il explique: "Lorsqu’on entend le mot " bouton" , on ne sait pas distinguer, de quoi il s’agit en fait, c’est ça le souci."

Walid, lui, est malvoyant. Pour faire ses achats sur internet, il s'aide d'un zoom très puissant, capable d’agrandir 300 fois. Mais le zoom a ses limites. Pour Walid, il y a des choses qui restent peu claires, car le contraste n'est pas adapté. Walid explique : "Ici, je mets la souris sur l’image, elle devient plus grande. Mais à droite, maintenant, je dois zoomer pour la voir, mais elle disparaît."

Site au clavier, c’est le pied !

Thomas Ardui, 31 ans, est infirme moteur cérébral. Il ne sait pas utiliser la souris et doit passer par toutes les commandes clavier. Thomas a décidé de s’offrir un voyage et surfe sur internet. "Si je veux choisir ma date au clavier, ça ne va pas aller, parce que [le programme] passe directement à la date de retour. Alors moi, je sais utiliser ma souris, mais quelqu’un qui ne sait pas utiliser la souris, il est déjà bloqué, donc les vacances terminées." . Et il conclut en riant: "L’idéal pour moi, c’est qu’un site puisse être accessible qu’au clavier. Site au clavier, c’est le pied ! "