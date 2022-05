Acheter du carburant quand il est à bas prix et le stocker chez soi, le bon plan ?

Du côté du Service Public de Wallonie, la réponse est claire. "Rien n’interdit en fait de stocker du carburant, mais pour le diesel, on doit être en deçà de 3000 litres et pour l’essence, c’est déjà un petit peu plus contraignant, en deçà de 100 litres. Au-delà, il faut demander un permis d’environnement auprès de sa commune." nous explique Nicolas Yernaux, le porte-parole du Service Public de Wallonie.

Il est vivement conseillé, si on se lance dans ce genre d’entreprise, d’en avertir également son assureur, sans quoi, en cas de sinistre, l’indemnisation ne pourrait pas être complètement prise en compte…