Acheter des médicaments sur internet : mauvaise idée ?

Si cette règle n’est pas respectée, l’acheteur et le vendeur peuvent être condamnés. Il n’est pas permis d’acheter tout en ligne. Les médicaments types complément alimentaires, les médicaments contre la toux et les molécules sans ordonnance peuvent être vendus e achetés. Pour ceux qui nécessitent une ordonnance par contre, il faudra vous rendre en pharmacie physique.

Attention aux sites illégaux

De récents rapports, publiés sur le site de l’AFMPS, estiment qu’entre 50% et 60% des médicaments achetés par internet via des sites illégaux sont contrefaits ou falsifiés. Un médicament contrefait ou falsifié est difficilement identifiable. Son emballage, à première vue, est identique à celui du médicament autorisé, et peut donc créer la confusion.