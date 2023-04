Acheter de la drogue en quelques clics, nous avons fait le test

Depuis 2017, la législation belge sur les stupéfiants est plus large. Elle interdit toute une série de drogues, mais aussi tous les dérivés de certaines structures chimiques. Cela permet d’englober la plupart des drogues synthétiques, même si leur "recette" évolue légèrement. Cette extension a été faite après que la Belgique a connu 6 décès en 6 mois à cause de drogues synthétiques.

Les drogues synthétiques sont donc bien considérées comme des stupéfiants et interdites. Tout comme l’achat en ligne, comme l’explique Martin François, substitut et porte-parole au parquet de Bruxelles est très clair : "La loi et la réglementation en général interdisent toute une série d’opérations avec ces substances interdites. Les vendre, les détenir, les importer, exporter, fabriquer. Concrètement, pour une personne qui commande sur un site internet des substances illégales, il y a deux cas de figure. Soit le site est hébergé en Belgique et cette personne est dans l’illégalité dès qu’elle entre en possession de ces substances, c’est considéré comme de la détention de substances illicites. Si site est à l’étranger, la personne est dans l’illégalité à partir du moment où les produits entrent sur le territoire, parce que c’est de l’importation de substances illégales."

Pour toutes les drogues illégales (synthétiques ou non), les peines vont de 3 mois à 5 ans de prison et une amende de 8000 à 800.000 euros.

Quand au site internet lui-même, s’il est hébergé en Belgique et qu’il vend des substances illégales, il est lui-même dans l’illégalité. A l’étranger, tout dépend de la législation du pays. Mais on l’a dit plus haut, cela ne change pas grand-chose pour l’acheteur belge, qui commet une infraction peut importe ou ce site le site.

Quant à cette mention laissant croire que le site est spécialisé en recherches chimiques. Pour le parquet, "cette affirmation est fallacieuse et ne vise qu’à tromper les clients potentiels en leur donnant l’illusion qu’ils sont dans la légalité".