Acheminer l’aide humanitaire en Syrie après le séisme : le casse-tête devenu course contre la montre

Comment acheminer l’aide humanitaire en Syrie ? La question est épineuse dans un pays paria aux yeux de la communauté internationale pressée de lui venir en aide. Après douze ans de guerre civile, le territoire syrien est en effet partagé entre différents pouvoirs. Les zones touchées par le séisme sont surtout contrôlées par le gouvernement syrien et les rebelles jihadistes, dont les territoires sont presque coupés du monde.

Une zone d’ombre d’un point de vue légal et diplomatique.

De nombreux pays ont promis de secourir les victimes syriennes, sans pour autant dépêcher immédiatement les secours en raison des difficultés logistiques dans un pays en guerre. "La Syrie reste une zone d’ombre d’un point de vue légal et diplomatique", témoigne Marc Schakal, le responsable du programme Syrie de Médecins sans Frontières, exhortant à acheminer l’aide "au plus vite".

Il redoute que les ONG locales et internationales ne soient dépassées dans un pays ravagé par plus d’une décennie de guerre civile, opposant rebelles, dont certains sont instrumentalisés par des puissances étrangères, jihadistes, Forces démocratiques syriennes (à prédominance kurde) et armée du gouvernement de Bachar al-Assad, soutenu par l’Iran et la Russie.

90% de Syriens sous le seuil de pauvreté

Selon l’UNHCR, l’agence de l’ONU en charge des réfugiés, 15,3 millions de personnes étaient déjà dépendantes de l’aide humanitaire en Syrie avant le tremblement de terre. La situation est particulièrement dramatique dans la zone d’Idleb, à l’accès très compliqué, dans le nord-ouest du pays. C’est le dernier grand bastion des rebelles et des jihadistes, comptant près de cinq millions de personnes.

Les organisations humanitaires présentes dans la région, comme Médecins Sans Frontières, prennent actuellement en charge des patients ou font don de kits médicaux d’urgence aux hôpitaux. Marie-Christine Férir, membre de l’unité d’urgence de MSF Belgique, témoigne d’une situation catastrophique dans le nord de la Syrie :

L’accès au territoire rebelle, déjà compliqué en temps normal, l’est encore plus aujourd’hui.

"Nos équipes soutiennent plus de 23 structures de santé, déjà fragilisées par des années de guerre. Mais l’accès au territoire rebelle, déjà compliqué en temps normal, l’est encore plus aujourd’hui. Or, les premiers jours sont cruciaux pour retrouver des survivants […] De plus, les routes sont coupées, les aéroports ne fonctionnent plus, le matériel est lui aussi compliqué à acheminer, il y a donc énormément de contraintes et chaque minute compte", explique-t-elle.

Dans la région d’Idleb, la quasi-totalité de l’aide humanitaire est acheminée depuis la Turquie par un unique point de passage désormais : Bab al-Hawa, contesté par Damas et Moscou qui dénoncent une violation de la souveraineté syrienne. Ce point de passage, relevant du mécanisme transfrontalier créé en 2014 par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, est actuellement maintenu jusqu’au 10 juillet. Il a lui-même été touché par le séisme, compromettant une opération humanitaire transfrontalière déjà difficile.