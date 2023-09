Acheampong, records, "le plus grand talent thaïlandais": ce qu’il faut savoir sur Suphanat Mueanta, la dernière recrue d’OHL

Mueanta, 21 ans, a fait ses débuts professionnels à… 15 ans avec Buriram United. Il est devenu le plus joueur de l’histoire du championnat thaïlandais. Il n’a pas tardé à marquer et s’est donc octroyé le titre de plus jeune buteur de l’histoire de la Thai League. Le droitier de Sisaket est également devenu le plus jeune buteur du championnat thaïlandais à 15 ans. Ce jour-là, contre Air Force, il a même inscrit un doublé. Quelques mois plus tard, il a débloqué son compteur en Ligue des Champions asiatique à 16 ans. Établissant là aussi un record de précocité. "Il est considéré en Thaïlande comme le plus grand talent du moment", confirme Vandebroeck.



Avec un CV pareil, il a rapidement fait ses débuts en équipe nationale. Il est monté au jeu contre le Vietnam à 16 ans 10 mois et 3 jours. Depuis, il a cumulé 12 sélections pour 4 buts. Il a aussi cartonné avec les sélections de jeunes (48 buts en 41 matches)



Avec son club, Mueanta a compilé 32 buts et 24 assists en 145 matches pour Buriram United. Il peut évoluer en pointe, mais c’est sur l’aile droite qu’il est le plus efficace.