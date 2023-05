Achats groupés de gaz : l’UE reçoit des offres supérieures à la demande agrégée

Vingt-cinq fournisseurs ont répondu au premier appel d’offres lancé la semaine dernière par l’UE pour réaliser des achats groupés de gaz, pour un volume proposé largement supérieur à la demande agrégée des entreprises européennes participantes, a annoncé mardi la Commission européenne.

L’objectif est d’agréger sur une plateforme pilotée par Bruxelles la demande d’entreprises européennes, en particulier des PME de secteurs industriels énergivores, pour qu’elles pèsent davantage ensemble sur le marché du gaz afin d’obtenir de meilleurs prix et assurer la reconstitution des stocks avant l’hiver 2023-2024.

Ces "achats groupés" font partie des solutions adoptées l’an dernier par les Vingt-Sept pour répondre à la crise énergétique provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la réduction drastique des approvisionnements en gaz russe.

Pour ce premier appel d’offres, 25 "fournisseurs internationaux fiables" ont fait des propositions totalisant 13,4 milliards de m3 de gaz naturel, largement au-dessus des 11,6 milliards de m3 de la demande agrégée des 77 entreprises européennes, a annoncé le vice-président de la Commission Maros Sefcovic. Il a salué "un remarquable succès". Concernant des livraisons attendues entre juin 2023 et mai 2024, des offres jugées adéquates correspondant à 10,9 milliards de m3 -pour 20% du gaz naturel liquéfié (GNL) et pour 80% du gaz acheminé par gazoduc- ont été transmises aux entreprises clientes. Celles-ci devront désormais entamer des négociations commerciales pour finaliser d’ici fin juin les conditions d’achat, pourparlers où la Commission ne sera plus impliquée. De nouveaux appels d’offres interviendront tous les deux mois jusqu’à fin 2023.