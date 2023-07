Achat de voix synthétiques d’acteurs belges : l’intelligence artificielle menace-t-elle les comédiens ?

Pourtant, selon Jean-Christophe Lardinois, l’arrivée de l’IA ne devrait que partiellement impacter les droits d’auteur et de l’image des artistes. Cela fait maintenant un certain temps que les producteurs tentent d’acquérir un maximum de droits en amont afin d’exploiter de façon la plus large possible les voix et autres prestations des comédiens. Mais l’exploitation de ces droits est cadrée par les partis grâce au contrat dans lequel chaque intervenant donne le cadre précis de leurs interventions. L’enjeu supplémentaire aujourd’hui pour les comédiens, grâce ou à cause de l’IA, est de décoder ces contrats et de bien les comprendre. De plus, certaines règles nationales et européennes protègent les acteurs et actrices. C’est le cas notamment des droits moraux qui ne peuvent être renoncés par contrat. Le comédien a de ce fait la possibilité de s’opposer à une exploitation qui porterait atteinte au respect de son image ou de ses convictions. Mais attention le déséquilibre économique est bien réel. Certains diffuseurs n’hésitent pas à utiliser le chantage, des rémunérations alléchantes pour pousser les comédiens à accepter de signer certains contrats finalement peu intéressants.

Alors que l’IA act est en passe d’être voté au Parlement européen et face à ces nombreuses dérives et aux flous encore persistants, les demandes de Nathalie Stas sont claires. La membre de Belva demande une traçabilité des voix utilisées afin de permettre aux comédiens de prouver l’exploitation de leurs voix. Le respect des RGPD. Et enfin, une transparence totale sur les images diffusée et une communication dans le cas d’une création relevant d’une intelligence artificielle.