Achat d’un véhicule neuf : le leasing privé a la cote mais gare aux pièges

Avec leasing privé, vous n’êtes jamais propriétaire de votre voiture. Vous la louez pendant une durée déterminée, souvent de 36 à 60 mois. En clair, vous payez un montant fixe tous les mois qui dépend du modèle de voiture choisi, du kilométrage annuel et de la durée de location.

Avec cette formule, fini les tracasseries administratives. Le montant mensuel englobe la mise à disposition de la voiture, mais aussi l’assurance, les taxes, les entretiens.

Selon Franck van Gool de chez Renta, la Fédération belge des loueurs de véhicules, le leasing privé est amené à se développer. " Il y a actuellement, en Belgique, 17 000 véhicules en circulation en leasing privé. Sur 6 millions de voitures, c’est très peu. Mais ce chiffre augmente chaque année de 1 500 unités. C’est normal" , nous dit-il, "les voitures coûtent de plus en plus cher. Avec le système de location, vous ne devez pas sortir une grosse somme d’argent d’un coup". Et puis, ajoute Franck van Gool, avec le développement des voitures électriques, les automobilistes vont se retrouver avec des problèmes de batteries à restaurer ou à changer et cela coûte très cher. En location, ce coût est à charge de la société de leasing. Le système peut aussi être avantageux pour les jeunes conducteurs. " Pour eux, le prix des assurances est très élevé. Si tout est compris dans un package mensuel, les primes seront moins chères. "

Pour les concessionnaires, le leasing privé, c’est la bonne affaire. Etant donné que la durée d’un leasing est en général de 3 ou 4 ans, cela favorisera un renouvellement plus rapide des ventes. L’un d’eux nous explique qu’à l’avenir, il faudra réfléchir à de nouveaux moyens de circuler en voiture, la location en fait partie. " C’est exactement la même réflexion que pour l’achat ou la location d’une maison ", dit-il, et, "comme l’avenir est très incertain sur le marché de l’auto, que vaudront encore les véhicules thermiques dans 4 ou 5 ans ? Ou les modèles électriques à l’autonomie limitée ? Avec la location, vous faites peser les risques sur la société de leasing et non plus sur vos épaules. "