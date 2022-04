ACFF Actu : Willy, 48 saisons au RFC Liège, prend une retraite bien méritée la tête remplie d’anecdotes

Willy Robin, un personnage très connu au RFC Liège, prendra sa retraite en juin prochain. Actuel délégué, il est actif dans le club depuis 48 saisons, dont neuf avec Robert Waseige, sur lequel il est intarissable. Attachant, hors du temps, drôle, Willy revient sur toute une vie dédiée à son club, dont il n’est pas près de déserter les gradins, même une fois retraité. Une rencontre aussi émouvante qu’enrichissante avec le bénévole de la semaine.

Dans le reste de l’émission ACFF Actu de la semaine, nous nous intéressons à un sujet très concernant : les rémunérations dans le football amateur. Il y a eu du changement au premier janvier 2022, le travail associatif n’existe plus légalement, il est remplacé par ce qu’on appelle "l’article 17". Un sujet assez obscur, qui devrait s’éclaircir avec les nouveautés apportées. Karin Toussaint, conseillère juridique à l’association interfédérale du sport francophone, est notre invitée et nous explique les dessous de cette nouvelle loi. Beaucoup de positif à en tirer, même si les démarches administratives seront alourdies.

Le sujet de la semaine concerne, lui, la reconversion des footballeurs professionnels. Que faire une fois les crampons rangés ? Ils sont nombreux à suivre des formations pour devenir entraîneurs. Jacques Stas, ancien basketteur international, est venu donner une conférence à la formation UEFA B ex-pro. Des joueurs comme Steeven Willems, ancien joueur de Charleroi, y participaient.

Felice Mazzu, lui, explique l’importance de ne pas prendre de haut les supporters dans le football amateur dans le Felice Time.

Et on termine l’émission en beauté avec un clin d’oeil aux Oursons d’Andenne, dans le sobriquet de la semaine. Une légende très ancienne est à la base de ce surnom qui fait la fierté des Andennais, dont le plus célèbre n’est autre que Roger Laboureur.