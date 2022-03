ACFF Actu : "Un match des Diables génère 3 tonnes de matériel à déplacer"

Dans l’émission ACFF Actu de cette semaine. On est retourné visiter un lieu mythique du centre national de Tubize! Une visite qui vaut le détour.

On a aussi reçu Ouissem Belgacem, l’un des premiers footballeurs pros à avoir fait son coming out. Il est venu nous parler de son livre, mais aussi de l’homophobie dans le football.

On commence par a visite d’un lieu unique du centre national de Tubize. Cette semaine, c’est un endroit peu fréquenté qui a été mis à l’honneur, les sous-sols où sont rangés tous les équipements. Chaque année, ce ne sont pas moins de 800 équipements qui sont utilisés pour toutes les équipes nationales. Et puis, lorsque les Diables Rouges jouent un match, il faut déplacer par moins de trois tonnes de matériel. Cela monte même jusqu’à 15 tonnes lorsque nos Diables jouent un Euro ou une Coupe du monde.

Autre moment important de cette émission, l'interview d'un joueur qui a brisé un tabou. Ancien joueur professionnel passé par Toulouse et qui a porté le maillot de l’équipe nationale de Tunisie, Ouissem Belgacem était l’invité de l’émission ACFF Actu. Il est venu parler de la sortie de son livre "Adieu ma honte" dans lequel il évoque son homosexualité. Ouissem Belgacem en a aussi profité pour parler de son coming out et pour évoquer l’homosexualité dans le monde du foot, un sujet encore bien tabou.

Place également aux séquences habituelles avec les conseils de Felice Mazzu qui nous explique que l’entraînement punitif n’est pas la bonne solution. On évoque aussi notre habituel sobriquet. Cette fois, ce sont les Lions de Binche qui sont à l’affiche, club qui évolue en D3A ACFF.