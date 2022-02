ACFF Actu : Tubi Kabasele, frère de Christian et victime de racisme, veut mettre son nom au service de la cause

L'émission ACFF Actu de la semaine est placée sous le signe de la lutte contre toutes les formes de discrimination dans le football. Le mois de mars est celui de "Come Together" dans le football de notre pays, on vous explique de quoi il s'agit. Tubi Kabasele, le frère de Christian Kabasele, est notre invité dans ce cadre. Récemment victime de racisme de la part du président de son propre club, il a déposé une plainte auprès de l'Union Belge et est venu nous en parler.

Dans les rubriques habituelles, Felice Mazzu explique l'importance du rôle de capitaine. Notre bénévole de la semaine est haute en couleurs et s'appelle Léonie, elle est liée au club de Visé depuis soixante ans et continue à y passer du temps à 78 ans! Un brin de causette qui sent bon la buvette...

Dans notre sobriquet, l'Union Bossière Gembloux est à l'honneur pour son surnom, "Les Couteliers".

Cette émission est également l'occasion de débuter le concours du plus beau but amateur, une collaboration entre l'ACFF et la RTBF (La Tribune) on compte sur vous pour voter et envoyer des buts.