ACFF Actu rend hommage aux victimes de Strépy-Bracquegnies : "Fred Cicero était la pédagogie incarnée"

L’émission ACFF Actu de la semaine a rendu un hommage aux victimes du drame de Strépy-Bracquegnies. Parmi les six personnes décédées, trois étaient très impliquées dans le football dans la région du centre. Laure Gara était la tenancière de la buvette du RAEC Mons, Frédéric D’Andrea était Steward à la RAAL et Frédéric Cicero était impliqué dans le club de Manage, il s’apprêtait à rejoindre Binche la saison prochaine.

Le décès de Fred Cicero touche particulièrement l’ACFF puisqu’il était un collaborateur de la formation des cadres particulièrement impliqué et apprécié. Damien Ovart, responsable des formations brevets C et B, est l’invité de l’émission pour évoquer le souvenir de Frédéric Cicero : "l’incarnation de la transmission et de la pédagogie".

Dans nos rubriques habituelles on rencontre Ahmed, un délégué U12 de Braine, notre bénévole de la semaine se décrit comme "un grand enfant". On découvre aussi le conseil de Felice Mazzu pour une situation particulièrement délicate : un joueur a une aventure avec la compagne d’un autre joueur, que faire ? Notre Sobriquet, quant à lui, salue les Marloyats de Nalinnes cette semaine, un club qui fêtera ses 50 ans en septembre prochain !