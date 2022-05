ACFF Actu : les Diables rouges, première génération dorée d’une longue série ?

Les Diables rouges sont-ils la première génération dorée d’une longue série ? La question, un peu provocatrice, mérite malgré tout d’être posée.

Dans ACFF Actu cette semaine, on s’intéresse à la formation des entraîneurs et des jeunes joueurs en Belgique. Régulièrement, l’UEFA organise des rassemblements entre les écoles d’entraîneurs de plusieurs fédérations européennes pour mettre en commun les pratiques et les idées. Cette semaine, cela se déroulait à Tubize. Et la Belgique est parvenue, année après année, à se faire une place de choix dans les modèles de formation des jeunes et donc des entraîneurs de ceux-ci (à travers la formation UEFA C). Le type de système de jeu prôné des équipes de jeunes à l’équipe nationale, mais aussi la participation très active des petits joueurs (et petites joueuses) lors des entraînements impressionnent à l’étranger.

Dans le reste de l’émission, on part en immersion dans la cabine du VAR à Tubize pour en découvrir tous ses secrets. Le bénévole de la semaine est quant à lui actif au sein du tout nouveau club fusionné de Tubize-Braine et le sobriquet salue les Carriers de Sprimont.

L’invité de la semaine se nomme, quant à lui, Dominique Moreau. Il est en charge des compétitions à l’ACFF (dont D2 et D3 ACFF) et de la bonne organisation des championnats interprovinciaux. Il évoque avec nous le gala de clôture de la saison qui se déroule ce samedi à Anderlecht, et il tente de lever le voile sur ce monde interprovincial encore méconnu de beaucoup.