ACFF Actu : le bilan de la saison avec David Delferière : "Il est plus que satisfaisant, même s’il y a quelques regrets"

Pour la dernière émission de la saison d’ACFF Actu, David Delferière a tiré le bilan. Un bilan à la fois positif, mais aussi négatif avec des choses qui vont devoir s’améliorer la saison prochaine. A commencer par les faits marquants lors des tours finals.

Alors qu’il reste quelques matches à disputer, notamment dans les tours finals, la saison du foot amateur touche à sa fin. David Delférière, Président de l’ACFF l’a exprimé lors de l’émission ACFF Actu, "le bilan est plus que satisfaisant, même s’il y a quelques regrets. Notamment, tous les problèmes liés à la licence, mais aussi à la fin de saison avec des matches houleux et aussi certains matches sans arbitre. Au niveau des points positifs, il faut souligner que l’on a recruté pas mal de nouveaux arbitres. On a aussi mis sur pied le pôle d’excellence, un recrutement de jeunes de 11 à 14 ans et aussi le développement du football féminin."

A voir aussi dans l’émission, la finale de la Coupe de Belgique de Cécifoot qui a vu Anderlecht s’imposer face au Standard. Et puis, le sobriquet de la semaine concerne les Espagnols de l’UCE de Liège. Un nom qui doit son origine aux nombreux clubs espagnols dans la région qui ont décidé il y a une quinzaine d’années de s’associer.